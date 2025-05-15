Бруно Силва покинул UFC

35-летний бразильский боец полутяжёлой весовой категории Бруно Силва уволен из ростера самой влиятельной организации мира смешанных единоборств (UFC) после серии из пяти поражений на протяжении последних двух лет. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Силва свой последний бой проводил в мае 2025 года и потерпел там поражение нокаутом в первом раунде от канадца Марка-Андре Баррио.

Всего же послужной список Бруно состоит из 36 поединков (23 победы и 13 поражений). Стоит отметить, что Силва также успел провести отрезок своей карьеры в России и является экс-чемпионом промоушена М-1 Challenge.