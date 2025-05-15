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Ринат Фахретдинов бросил вызов Кевину Холланду

Ринат Фахретдинов бросил вызов Кевину Холланду
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33-летний российский полусредневес UFC Ринат Фахретдинов заявил о желании провести бой против американского бойца Кевина Холланда.

«Погнали в Абу-Даби!» — написал Фахретдинов в социальных сетях, обращаясь к Холланду с призывом провести бой на очередном турнире UFC, который пройдёт там в июле 2025 года.

Напомним, Фахретдинов свой последний бой проводил в октябре 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Карлосом Леалом Мирандой. Что касается Холланда, то его предыдущий поединок состоялся в марте 2025 года и завершился победой единогласным решением судей над Гуннаром Нельсоном, а на 7 июня у него уже официально запланирован бой с Висенте Люке в рамках турнира UFC 316.

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