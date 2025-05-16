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Холли Холм строит большие планы на боксёрскую карьеру

Холли Холм строит большие планы на боксёрскую карьеру
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Экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм, которая накануне подписала промоутерский контракт с компанией популярного блогера и профессионального боксёра Джейка Пола, MVP, заявила, что настроена вновь стать чемпионкой мира в профи-боксе.

«Я не рассматриваю предстоящий бой в боксе как единоразовую акцию, а хочу добиться своей цели — стать чемпионкой мира по профессиональному боксу. Я чувствую в себе силы выступать ещё как минимум три-четыре года, и я знаю, что способна конкурировать с самыми топовыми боксёрами. Скоро вы это и сами увидите», — приводит слова Холм Bloody Elbow.

Напомним, Холм свой последний официальный бой в профи-боксе проводила в далёком 2013 году и 28 июня в Анахайме (США) вернётся на боксёрский ринг после более чем 12-летнего выступления в ММА.

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