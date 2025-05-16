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Илия Топурия не исключил, что может подняться в полусредний вес

Илия Топурия не исключил, что может подняться в полусредний вес
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался о возможном переходе в полусреднюю весовую категорию.

«Переход в полусредний вес? Конечно, почему бы и нет? Это зависит от того, захотят ли фанаты увидеть мой бой в полусреднем весе. И от того, будет ли у меня компания чемпиона. Я дерусь, чтобы развлекать людей. Очевидно, что я также должен быть мотивирован вызовом, поэтому я не закрываю дверь в полусредний вес. Если появится возможность и будет захватывающий бой, я согласен», — сказал Илия Топурия на пресс-конференции.

Напомним, ранее в полусредний вес перешёл российский боец Ислам Махачев, освободив пояс в лёгком дивизионе. Махачеву предстоит провести титульный бой с Джеком Делла Маддаленой, а Топурия в следующем бою сойдётся за вакантный титул лёгкого веса с Чарльзом Оливейрой.

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