Илия Топурия не исключил, что может подняться в полусредний вес

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался о возможном переходе в полусреднюю весовую категорию.

«Переход в полусредний вес? Конечно, почему бы и нет? Это зависит от того, захотят ли фанаты увидеть мой бой в полусреднем весе. И от того, будет ли у меня компания чемпиона. Я дерусь, чтобы развлекать людей. Очевидно, что я также должен быть мотивирован вызовом, поэтому я не закрываю дверь в полусредний вес. Если появится возможность и будет захватывающий бой, я согласен», — сказал Илия Топурия на пресс-конференции.

Напомним, ранее в полусредний вес перешёл российский боец Ислам Махачев, освободив пояс в лёгком дивизионе. Махачеву предстоит провести титульный бой с Джеком Делла Маддаленой, а Топурия в следующем бою сойдётся за вакантный титул лёгкого веса с Чарльзом Оливейрой.