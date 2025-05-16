Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Иначе у вас будут проблемы». Абдель-Азиз рассказал, как нужно называть Анкалаева

«Иначе у вас будут проблемы». Абдель-Азиз рассказал, как нужно называть Анкалаева
Комментарии

Известный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, как чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев предпочитает, чтобы его называли.

«Большой Анк. Это его имя. Он хочет, чтобы все его так называли. Если вы не будете его так называть, у вас будут с ним проблемы», — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN MMA.

Напомним, Анкалаев стал чемпионом, одолев представителя Бразилии Алекса Перейру. Спортсмены встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей. Сейчас на счету россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Джамал Хилл хочет провести бой с Магомедом Анкалаевым

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android