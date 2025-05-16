«Иначе у вас будут проблемы». Абдель-Азиз рассказал, как нужно называть Анкалаева

Известный менеджер Али Абдель-Азиз рассказал, как чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев предпочитает, чтобы его называли.

«Большой Анк. Это его имя. Он хочет, чтобы все его так называли. Если вы не будете его так называть, у вас будут с ним проблемы», — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN MMA.

Напомним, Анкалаев стал чемпионом, одолев представителя Бразилии Алекса Перейру. Спортсмены встречались на турнире UFC 313, который проходил в марте этого года. Магомед победил единогласным решением судей. Сейчас на счету россиянина 20 побед, одно поражение и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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