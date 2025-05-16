Абдель-Азиз назвал самого сложного соперника для чемпиона UFC Магомеда Анкалаева

Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз поделился мнением об ожидаемом реванше между чемпионом UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым и первым номером дивизиона Алексом Перейрой.

«Как пройдёт реванш? Это будет очень тяжёлая ночь для Алекса. Все боятся Алекса. Но Анкалаев понимает, что может он сделать. Анкалаев может нанести сильный удар. Его подбородок намного крепче, чем у Алекса. Но я думаю, что Алекс – самый сложный боец. Не думаю, что таковым можно считать Иржи Прохазку или кого-то ещё. Честно говоря, они не на уровне Анкалаева и Алекса», — сказал Абдель-Азиз на канале Submission Radio в YouTube.

Главные новости дня: