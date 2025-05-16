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Видео: Пётр Ян отрабатывает ударную технику, готовясь к следующему бою в UFC

Видео: Пётр Ян отрабатывает ударную технику, готовясь к следующему бою в UFC
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян продолжает поддерживать себя в форме в преддверии следующего выступления.

Ян провёл ударную тренировку вместе со своим наставником Кайратом Нурмаганбетовым.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020-го завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, досрочно остановив звёздного бразильца Жозе Альдо.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 248 в ноябре, Ян победил единогласным решением экс-чемпиона организации бразильца Дейвисона Фигейреду. Всего на счету российского бойца в престижнейшей организации мира 10 побед и четыре поражения.

Имя следующего соперника Яна пока не объявлено.

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