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Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев предварительно подписали контракт на третий бой

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев предварительно подписали контракт на третий бой
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Дмитрий Кириллов, тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, развеял слухи о срыве ожидаемого поединка между его подопечным и Артуром Бетербиевым. По словам Кириллова, стороны уже подписали предварительные контракты.

«Все прекрасно понимают, что мы сосредоточены только на поединке с Бетербиевым», — приводит слова Кириллова телеграм-канал Mash на спорте.

Напомним, Бивол и Бетербиев встречались дважды. В первом противостоянии, которое проходило в ночь с 12 на 13 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сильнее был Артур. В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде спортсмены провели реванш, победу в котором одержал Дмитрий. Благодаря этому успеху Бивол стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе.

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