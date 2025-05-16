Теофимо Лопес сделал прогноз на предстоящий бой Сауля Альвареса с Теренсом Кроуфордом

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 30 KO).

«Теперь я бы поставил на победу Кроуфорда. Команда Канело не хочет боя с Теофимо. Это не наша вина. Все там вынуждены подстраиваться под желания Альвареса. Мне тоже это не нужно. Я не хочу быть таким же тяжёлым в ринге, плоскостопым и неповоротливым.

Я классный боксёр! Раньше многие критиковали меня за то, что я не умею обрезать углы в ринге. Канело весь бой гонялся за Скаллом. Но так и не смог обрезать ему углы», — сказал Лопес в интервью FightHype.

Теренсу Кроуфорду 37 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг).