Тяжеловес Алмейда хочет подраться с Анкалаевым за титул в полутяжёлом дивизионе UFC

Шестой номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) бразилец Жаилтон Алмейда заявил, что готов спуститься в полутяжёлый вес, чтобы подраться за титул с россиянином, обладателем титула в полутяжёлом дивизионе Магомедом Анкалаевым.

«Эй, чемпион, я принимаю вызов и готов спуститься в весе, чтобы сразиться с тобой за титул. Алекс всегда дрался на коротком уведомлении, но сейчас он слишком большой, чтобы снова сделать это, ему это не нужно. Погнали! Ты согласен? Обещаю, не буду тебя валить, только бить», — написал в соцсетях Жаилтон Алмейда.

Напомним, Анкалаев стал чемпионом в марте 2025 года, когда победил единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Алекса Перейру.