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Непобеждённый россиянин бросил вызов чемпиону UFC Магомеду Анкалаеву

Непобеждённый россиянин бросил вызов чемпиону UFC Магомеду Анкалаеву
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов заявил о готовности провести поединок с соотечественником чемпионом дивизиона Магомедом Анкалаевым.

«Брат, ты всегда можешь положиться на меня. UFC, Дана, погнали», — написал Азамат на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению скриншот со словами Анкалаева, где тот обращается к потенциальным соперникам.

Мурзаканов к настоящему моменту принял участие в 14 боях в смешанных единоборствах, в каждом из которых одержал победу. 10 раз спортсмен побеждал нокаутом.

Анкалаев стал чемпионом UFC, одолев бразильца Алекса Перейру. На счету Магомеда 20 побед, одно поражение и одна ничья. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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