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Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между Усиком и Дюбуа

Диллиан Уайт высказался о предстоящем реванше между Усиком и Дюбуа
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Известный британский супертяжеловес Диллиан Уайт поделился мнением о реванше между своим соотечественником Даниэлем Дюбуа и украинцем Александром Усиком. Бой состоится в ночь с 19 на 20 июля мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
20 июля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Александр Усик
Не началось
Даниэль Дюбуа

«Думаю, нас ждёт очень хороший бой. Усик крайне стабилен. Дюбуа тоже был стабилен в последнее время, хотя в его карьере были некоторые сбои. Но и у Усика бывали бои, в которых его потрясали. Хотя, конечно, он настоящий профессионал. Сильными сторонами Дюбуа являются его сила и уверенность. Прямо сейчас он очень уверен, так что трудно выбрать победителя», — сказал Уайт на канале iFL TV в YouTube.

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