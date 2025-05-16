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Тренер Ислама Махачева назвал второго лучшего легковеса в мире. Он не из UFC

Тренер Ислама Махачева назвал второго лучшего легковеса в мире. Он не из UFC
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, выразил уверенность, что второй лучший в мире легковес сейчас выступает не в UFC. Как считает Мендес, таковым является Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене PFL/Bellator.

«Думаю, Усман – второй лучший легковес в мире», — сказал Мендес на канале Тима Велча в YouTube.

Усман в настоящий момент является чемпионом Bellator в лёгком весе. В общей сложности за время карьеры к настоящему моменту он одержал 19 побед в 19 поединках. Восемь раз спортсмен побеждал нокаутом. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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