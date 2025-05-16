Арман Царукян хочет подраться с Джастином Гэтжи на UFC 317

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе Арман Царукян заявил, что хотел бы провести бой с Джастином Гэтжи на турнире UFC 317.

«В этом поединке есть смысл. Оливейра будет драться за титул, Порье подерётся с Холлоуэем за пояс BMF, а у Джастина нет поединка. Международная неделя боёв – я против Гэтжи. Кто знает, если кто-то получит травму, то я или Джастин могли бы получить титульный шанс. Они поставили в кард поединок между Бенеилом Дариушем и Ренато Мойкано, но им нужен более рейтинговый боец, кто-то с более громким именем, чтобы подстраховать главный бой турнира», — приводит слова Царукяна Bloody Elbow.

Напомним, поединок за титул в лёгком весе Илии Топурии и Чарльза Оливейры состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).