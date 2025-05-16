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Тренер Махачева высказался о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC

Тренер Махачева высказался о возможном переходе Усмана Нурмагомедова в UFC
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Хавьер Мендес, тренер российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, поделился мнением о потенциальном переходе чемпиона Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова в UFC.

«Он выступает в PFL, и сейчас каких-либо разговоров о его возможном переходе в UFC не ведётся. В PFL о нём очень хорошо заботятся. Но потом контракт закончится. Тогда всё будет сводиться к тому, кто предложит самую высокую цену. Но в настоящий момент у Усмана есть обязательства перед PFL», — сказал Мендес на канале Тима Велча в YouTube.

В общей сложности на счету Нурмагомедова 19 побед в 19 поединках. Восемь раз спортсмен побеждал нокаутом. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

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