Белаз высказался о заявлениях Шлеменко в преддверии их боя

Белорусский боец смешанных единоборств Владислав «Белаз» Ковалёв обратился к Александру Шлеменко в преддверии их поединка, который состоится 31 мая на турнире RCC 22 в Екатеринбурге.

«Все привыкли видеть меня кулачником, но в бою с Александром Шлеменко я напомню, какая у меня база. Я полностью здоров и заряжен на бой. Пройдёт ли бой по правилам уважения? Бой пройдёт по правилам ММА», — сказал Ковалёв.

Александру Шлеменко 40 лет. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире RCC 21 в декабре, россиянин победил раздельным судейским решение соотечественника Анатолия Токова.

Владиславу Ковалёву 26 лет. В мае на URAL FC 7 белорусский боец победил техническим нокаутом бразильца Дугласа Рибейру.