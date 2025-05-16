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«Лёгкие деньги». Бёрнс назвал самого переоценённого бойца полусреднего дивизиона UFC

«Лёгкие деньги». Бёрнс назвал самого переоценённого бойца полусреднего дивизиона UFC
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Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бёрнс высказал мнение, что американец Колби Ковингтон является самым переоценённым бойцом дивизиона. Колби сейчас занимает девятое место в рейтинге полусредневесов.

«В этом дивизионе все очень крутые. Джек Делла Маддалена, Шон Брэди, Белал Мухаммад, Шавкат Рахмонов. Иан Гарри тоже очень и очень крутой. Что касается Ковингтона, то он переоценён. Вот и всё. Бой с Ковингтоном – лёгкие деньги для любого из топ-10. Самый лёгкий поединок прямо сейчас. Не в тот момент, когда ты, Усман, дрался с ним. Я говорю об актуальном моменте», — сказал Бёрнс в подкасте с Камару Усманом и Генри Сехудо.

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