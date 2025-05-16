«У нас есть три стратегии». Тренер Оливейры раскрыл план на бой с Топурией

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, высказался о подготовке к титульному поединку в лёгком весе против экс-чемпиона полулёгкого дивизиона Илии Топурии.

«Нет никакого смысла готовить против Топурии одну-единственную стратегию, потому что он универсальный боец. Все говорят о том, какая у него нокаутирующая мощь, однако мы прекрасно знаем, какая у него борьба и работа в партере.

Мы сейчас прорабатываем несколько вариантов ведения поединка, чтобы полностью контролировать его ход. У нас есть три стратегии, которые могут сработать. Мы проработаем каждую из них», — приводит слова Диего Лимы AGFight.

Напомним, поединок Топурии и Оливейры состоится 29 июня на турнире UFC 317 в Лас-Вегасе (США).