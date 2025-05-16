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Махачев показал фото из тренажёрного зала после анонса о переходе в полусредний вес UFC

Махачев показал фото из тренажёрного зала после анонса о переходе в полусредний вес UFC
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Именитый российский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Спортсмен показал, как занимается в тренажёрном зале.

«Вместо завтрака», — подписал фото Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Махачев освободил пояс чемпиона UFC в лёгком весе и перешёл в полусредний дивизион.

К настоящему моменту Ислам принял участие в 28 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед, пять из которых были добыты нокаутом, и потерпел одно поражение.

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