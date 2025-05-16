Чимаев сообщил, что Царукян может помочь ему готовиться к бою с дю Плесси

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев сообщил, что первый номер рейтинга UFC в лёгком весе армяно-российский боец Арман Царукян может помочь ему в подготовке к бою с чемпионом UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Их поединок состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США) на турнире UFC 319.

«Сейчас Арман в США. Скорее всего, там он присоединится к [нашей] команде. Арман очень неудобный, как жвачка — жуёшь, жуёшь, недожуёшь. Он очень неудобный парень в борьбе и в грэпплинге», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.