Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев объяснил, как относится к спорным высказываниям Илии Топурии

Хамзат Чимаев объяснил, как относится к спорным высказываниям Илии Топурии
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев объяснил, как относится к спорным и провокационным высказываниям бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Если бы все молчали, наверное, такого бы интереса не было. Я встречался с ним в жизни, мы вместе кушали, разговаривали. Он порядочный, достойный парень. Как фанат, я бы посмотрел его бой с Исламом. Хороший, классный бой получился бы», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Ранее Чимаев прокомментировал потенциальный бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Материалы по теме
Хамзат Чимаев прокомментировал потенциальный бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android