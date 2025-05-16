Хамзат Чимаев объяснил, как относится к спорным высказываниям Илии Топурии

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе, чеченец Хамзат Чимаев объяснил, как относится к спорным и провокационным высказываниям бывшего обладателя чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Если бы все молчали, наверное, такого бы интереса не было. Я встречался с ним в жизни, мы вместе кушали, разговаривали. Он порядочный, достойный парень. Как фанат, я бы посмотрел его бой с Исламом. Хороший, классный бой получился бы», – сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Ранее Чимаев прокомментировал потенциальный бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.