Чимаев — о Топурии: он — пахарь. Парень всего добился в MMA

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), чеченец Хамзат Чимаев дал характеристику бывшему обладателю чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузину Илии Топурии, с которым он вместе тренировался в шведском зале Allstars до дебюта в североамериканском промоушене.

«В то время он был хорошим, топовым бойцом в лиге Brave, как и я — мы оба там выступали. Видно было по нему, что он — пахарь и хочет добиться чего-то в своей жизни. И парень добился всех высот, которых можно было достичь в этом спорте», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.