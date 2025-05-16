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Блахович — Анкалаеву: я всегда рад свести счёты, Магомед

Блахович — Анкалаеву: я всегда рад свести счёты, Магомед
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович отреагировал на слова действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг россиянина Магомеда Анкалаева, который ранее заявил о желании подраться с любым бойцом, поскольку потенциальные претенденты в лице бразильца Алекса Перейры и чеха Иржи Прохазки отказались от боя за пояс ввиду личных обстоятельств.

«Я всегда рад свести счёты, Магомед», — написал Блахович на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Блахович и Анкалаев уже делили октагон на турнире UFC 282, который состоялся в декабре 2022 года в Лас-Вегасе (США). Бой продлился все пять раундов и был признан ничьей раздельным решением судей.

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