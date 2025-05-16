Менеджер Махачева: Илия и Чарльз дерутся за пояс Burger King. Ислам — чемп в весе до 70 кг

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, поделился мнением о предстоящем поединке между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный титул UFC в лёгком весе.

«Я не собирался много говорить об этом, но вижу, что люди просто не хотят рассуждать. Махачев всегда будет чемпионом в лёгком весе. А эти два парня будут драться за пояс Burger King. Что есть, то есть», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

В ночь с 13 на 14 мая стало известно, что Ислам Махачев официально поднимается в полусредний вес и оставляет титул чемпиона UFC в лёгком весе вакантным. Илия и Чарльз оспорят звание чемпиона UFC в категории до 70 кг на турнире UFC 317, который состоится 29 июня в Парадайсе (штат Невада, США).