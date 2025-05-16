Делла Маддалена: верю, что смогу отомстить Махачеву за Волкановски

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) австралиец Джек Делла Маддалена уверен, что в потенциальном поединке ему удастся победить лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева.

«Я в восторге от того, что Махачев призывает лигу организовать ему бой со мной. Это мечта, ставшая реальностью. Но у меня есть навыки, чтобы победить Ислама. Конечно, придётся выложиться по полной. но моя команда твёрдо уверена: мы способны победить Махачева. И я верю, что смогу отомстить ему за Алекса Волкановски», — сказал Маддалена в интервью на телеканале Fox Sports Australia.

Напомним, Махачев дважды побеждал Волкановски — единогласным решением судей на UFC 284 и нокаутом на UFC 294.