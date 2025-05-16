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Тактаров назвал самого сложного соперника для Махачева

Тактаров назвал самого сложного соперника для Махачева
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров ответил, кто является самым сложным соперником в полусреднем весе (до 77 кг) для лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории соотечественника Ислама Махачева.

«Конечно, Исламу хватит мощи [в бою] с Делла Маддаленой. У него единственный соперник в полусреднем весе, и я не знаю, кто из них победит, — это Шавкат Рахмонов. У них примерно одинаковые знания, одинаковая техника, одинаковая функционалка. Это очень тяжёлый бой, и он не настолько интересен западному зрителю», — приводит слова Тактарова ТАСС.

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