Тактаров назвал самого сложного соперника для Махачева

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров ответил, кто является самым сложным соперником в полусреднем весе (до 77 кг) для лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории соотечественника Ислама Махачева.

«Конечно, Исламу хватит мощи [в бою] с Делла Маддаленой. У него единственный соперник в полусреднем весе, и я не знаю, кто из них победит, — это Шавкат Рахмонов. У них примерно одинаковые знания, одинаковая техника, одинаковая функционалка. Это очень тяжёлый бой, и он не настолько интересен западному зрителю», — приводит слова Тактарова ТАСС.