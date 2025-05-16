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Топурия: Абдель-Азиз должен поблагодарить меня за то, что я не победил его звезду

Топурия: Абдель-Азиз должен поблагодарить меня за то, что я не победил его звезду
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузин Илия Топурия оставил послание Али Абдель-Азизу, который является менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева.

«Али должен поблагодарить меня за то, что я не победил его звезду… Наш бой с Махачевым был тем поединком, который все хотели увидеть», — сказал Топурия на пресс-конференции.

В ночь с 13 на 14 мая стало известно, что Ислам Махачев официально поднимается в полусредний вес и оставляет титул чемпиона UFC в лёгком весе вакантным. Этот пояс, в свою очередь, должны будут оспорить Илия Топурия и Чарльз Оливейра. Их бой состоится на турнире UFC 317, который пройдёт 29 июня в Парадайсе (штат Невада, США).

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