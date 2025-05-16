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Дана Уайт ответил, правда ли Макгрегор проведёт бой в UFC в ближайшее время

Дана Уайт ответил, правда ли Макгрегор проведёт бой в UFC в ближайшее время
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Президент промоушена UFC Дана Уайт заявил, что бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор не проведёт в ближайшее время бой. Ранее Печально известный заявил, что готов возобновить карьеру в ММА.

«Конор не планирует возвращаться в UFC в ближайшее время. Я не общался с ним ни минуты [на этот счёт]», — передаёт слова Уайта журналист Адам Глин.

Конору Макгрегору 36 лет. Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.

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