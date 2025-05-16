Дана Уайт: Джон Джонс будет драться в 2025 году, 100%

Президент UFC Дана Уайт заявил, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) американец Джон Джонс будет драться в этом году.

«Джон Джонс будет драться в 2025 году, 100%», — передаёт слова Уайта журналист Адам Глин.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2024 года в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 309, Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Для американского атлета это была первая защита чемпионского титула в тяжёлом весе.