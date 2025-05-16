Биспинг: безумие, что Чимаева считают фаворитом в бою с дю Плесси

Член Зала славы UFC, а также бывший чемпион UFC в среднем весе британец Майкл Биспинг удивлён тем, что топовый и непобеждённый боец UFC чеченец Хамзат Чимаев считается фаворитом у букмекеров в поединке с действующим обладателем титула UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Это будет потрясающий бой. Но безумие, что Чимаева считают фаворитом в этом противостоянии. В Хамзате есть огромная сила от природы. Он знает только один стиль ведения боя — работать в максимальном темпе. Именно поэтому фанаты любят смотреть его поединки. Хамзат — настоящий хищник, просто феномен. Но у него могут быть проблемы в бою с дю Плесси, поскольку мы никогда не видели его в пятираундовом бою», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.