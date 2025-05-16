Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Абсолютное безумие». Эдди Хирн — о возвращении Пакьяо

«Абсолютное безумие». Эдди Хирн — о возвращении Пакьяо
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возвращении на ринг 46-летнего легендарного бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. Согласно информации ESPN, их поединок состоится 19 июля.

«Абсолютное безумие. Как может парень, не боксировавший пять лет, делать такое?» — приводит слова Пакьяо портал Sky Sports.

Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.

Материалы по теме
Пакьяо вернулся не за деньгами. Легендарному боксёру сразу дали бой за титул
Пакьяо вернулся не за деньгами. Легендарному боксёру сразу дали бой за титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android