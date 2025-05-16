«Абсолютное безумие». Эдди Хирн — о возвращении Пакьяо

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением о возвращении на ринг 46-летнего легендарного бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе с американцем Марио Барриосом. Согласно информации ESPN, их поединок состоится 19 июля.

«Абсолютное безумие. Как может парень, не боксировавший пять лет, делать такое?» — приводит слова Пакьяо портал Sky Sports.

Напомним, последний бой в качестве профессионального боксёра Пакьяо провёл в августе 2021 года. Тогда он потерпел поражение единогласным решением судей от кубинца Йордениса Угаса. Всего за свою карьеру Пакьяо провёл 72 поединка и одержал победы в 62 из них (39 — досрочно) при восьми поражениях и двух ничьих.