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Де Риддер: вижу, как Дрикус прикончит Хамзата. Дю Плесси — крепкий засранец

Де Риддер: вижу, как Дрикус прикончит Хамзата. Дю Плесси — крепкий засранец
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Бывший двойной чемпион One FC в среднем и полутяжёлом весе, а ныне боец UFC нидерландец Ренье де Риддер дал прогноз на предстоящий бой между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым. Их поединок станет главным на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго.

«Моё мнение: Дрикус победит. Не думаю, что Хамзату удастся его финишировать. Дю Плесси — крепкий засранец, он идёт на тебя на протяжении всего боя, и с каждыми раундом этот парень выглядит всё лучше и лучше. Вижу, как Дрикус прикончит Хамзата в чемпионских раундах. Да, в первом и втором раунде Чимаеву удастся перевести дю Плесси. Но у дю Плесси мощный удар», — приводит слова де Риддера аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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