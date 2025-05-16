Пимблетт: если в UFC заставили Махачева освободить титул, то Джонса нужно лишить пояса

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт считает, что руководство североамериканского промоушена должно лишить титула чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американца Джона Джонса.

«Если в UFC заставили Ислама освободить титул [в лёгком весе], то Джона Джонса нужно лишить пояса. Если вы заставляете Махачева пойти на этот шаг после того, как он провёл четыре защиты против парней, выходящих на коротком уведомлении, вы должны позволить ему стать чемпионом в двух дивизионах», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.