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Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 106

Результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 106
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Сегодня, 16 мая, в Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Vegas 106, который состоится 19 мая. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами процедуры.

Главный бой вечера, полусредний вес: Гилберт Бёрнс (77,11 кг) vs Майкл Моралес (77,33 кг).
Полутяжёлый вес: Родолфо Беллато (93,21 кг) vs Пол Крэйг (92,98 кг).

Лёгкий вес: Содик Юсуфф (70,53 кг) vs Майрон Сантос (70,53 кг).
Средний вес: Дастин Штольцфус (84,14 кг) vs Нурсултон Рузибоев (84,14 кг).

Полулёгкий вес: Джулиан Эроса (65,77 кг) vs Мелкизаэл Коста (65,77 к).
Лёгкий вес: Габриэль Грин (70,08 кг) vs Матеус Камило (70,3 кг).

Лёгкий вес: Джаред Гордон (70,76 кг) vs Тиаго Мойзес (70,53 кг).
Полулёгкий вес: Ядье Дель Валле (65,99 кг) vs Коннор Мэттьюс (65,77 кг).

Женский легчайший вес: Луана Сантос (61,68 кг) vs Тайнара Лисбоа (61,46 кг).
Женский минимальный вес: Элис Рид (52,16 кг) vs Дениз Гомес (52,16 кг).

Наилегчайший вес: Хюн Сун Пак (56,92 кг) vs Карлос Эрнандес (57,15 кг).
Женский минимальный вес: Тиша Пеннингтон (52,38 кг) vs Луана Пиньейро (51,93 кг).

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