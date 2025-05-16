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Анонсированы бои Марвина Веттори и Ислама Дулатова в UFC

Анонсированы бои Марвина Веттори и Ислама Дулатова в UFC
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори проведёт следующий поединок с представителем США Бренданом Алленом, который состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Также лига анонсировала дебютный поединок немецко-чеченского бойца Ислама Дулатова, который на UFC 318 встретится с представителем США Адамом Фьюджиттом. Их бой пройдёт в рамках полусреднем весе (до 77 кг).

Фото: Пресс-служба UFC

Ранее стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 106, который пройдёт 18 мая.

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