Анонсированы бои Марвина Веттори и Ислама Дулатова в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) итальянец Марвин Веттори проведёт следующий поединок с представителем США Бренданом Алленом, который состоится 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (штат Луизиана, США). Об этом сообщает пресс-служба североамериканского промоушена.

Фото: Пресс-служба UFC

Также лига анонсировала дебютный поединок немецко-чеченского бойца Ислама Дулатова, который на UFC 318 встретится с представителем США Адамом Фьюджиттом. Их бой пройдёт в рамках полусреднем весе (до 77 кг).

Фото: Пресс-служба UFC

Ранее стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC Vegas 106, который пройдёт 18 мая.