Уиттакер: Делла Маддалена и в бою с Махачевым способен совершить невозможное

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер поделился мнением насчёт потенциального боя между соотечественником Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг).

«Сложно представить, каким будет бой, не зная, насколько другим будет Ислам в полусреднем весе. Этот вопрос всегда возникает, когда кто-то переходит в другой вес, потому что остаётся слишком много неизвестных.

Однако я думаю, что Ислам [в бою с Джеком] способен делать всё то же самое, что и Белал Мухаммад. Но только гораздо лучше.

На мой взгляд, Джек умно провёл поединок с Белалом, хотя это всё равно был для него сложный поединок. Не уверен, что для него следующая встреча сложится легче, но я верю в этого парня. У него есть особый дар, Х-фактор — это стремление достичь большего. Как в противостояниях с Белалом Мухаммадом и Гилбертом Бёрнсом, верю, что Джек способен совершить невозможное», — приводит слова Уиттакера портал Bloody Elbow.