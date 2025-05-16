Пимблетт объяснил, почему Махачев не принял бой с Топурией

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), Пэдди Пимблетт объяснил, почему лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянин Ислам Махачев не принял бой с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в полулёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

«Будь я на месте Ислама, то принял бы бой с Топурией, победил бы его, а потом сразился бы с Делла Маддаленой в октябре в Абу-Даби. Но я понимаю, почему Махачев не принял бой с Илией — Ислам уже дважды бил полулегковесов. Многие считают, что Топурия одолел бы его, но не я», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.