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Абдель-Азиз назвал бойца, который больше Оливейры заслуживает драться за титул с Топурией

Абдель-Азиз назвал бойца, который больше Оливейры заслуживает драться за титул с Топурией
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, не считает, что бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра является достойным претендентом, чтобы оспаривать титул UFC в категории до 70 кг с ипано-грузином Илией Топурией.

«Чарльз Оливейра имеет рекорд 2-2 в своих последних четырёх боях. Мне кажется, что Арман — более достойный претендент на титул, чем Оливейра. Бой с Чарльзом не самый сложный для Топурии. Илия пройдёт Оливейру», — приводит слова Абдель-Азиз аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

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