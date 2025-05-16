Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье: не боюсь Джонса, но есть парень, который хочет с ним драться, — это Аспиналл

Кормье: не боюсь Джонса, но есть парень, который хочет с ним драться, — это Аспиналл
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье ответил на слова обладателя титула UFC в категории до 120 кг соотечественника Джона Джонса, который предположил, что побил бы его, если бы они дрались в тяжёлом весе.

«Ты говоришь, что избил бы меня пять или семь лет назад [если бы мы дрались в тяжёлом весе]? Хорошо. Вот тебе идея Джон — я уже пенсионер и занимаюсь комментаторской деятельностью, мне 46 лет. Даже если бы мне бросил вызов парень из легчайшего веса, то я отказался бы от этой затеи. Эти дни позади. Но есть парень, который реально хочет с тобой подраться, — это Том Аспиналл.

Нас как зрителей интересует, что будет дальше и что произойдёт, если Джонс подерётся с Томом. Не хочу выходить в октагон с Джоном. Боюсь ли я его? Нет. Дело в том, что моя карьера завершена», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Кормье ответил, должен ли Махачев освободить титул UFC, если сменит дивизион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android