Кормье: не боюсь Джонса, но есть парень, который хочет с ним драться, — это Аспиналл

Бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе, а также член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье ответил на слова обладателя титула UFC в категории до 120 кг соотечественника Джона Джонса, который предположил, что побил бы его, если бы они дрались в тяжёлом весе.

«Ты говоришь, что избил бы меня пять или семь лет назад [если бы мы дрались в тяжёлом весе]? Хорошо. Вот тебе идея Джон — я уже пенсионер и занимаюсь комментаторской деятельностью, мне 46 лет. Даже если бы мне бросил вызов парень из легчайшего веса, то я отказался бы от этой затеи. Эти дни позади. Но есть парень, который реально хочет с тобой подраться, — это Том Аспиналл.

Нас как зрителей интересует, что будет дальше и что произойдёт, если Джонс подерётся с Томом. Не хочу выходить в октагон с Джоном. Боюсь ли я его? Нет. Дело в том, что моя карьера завершена», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.