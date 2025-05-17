Пимблетт: изобью Гэтжи и стану следующим претендентом на титул

Известный английский боец UFC, выступающий в лёгком весе, Пэдди Пимблетт настроен драться с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гэтжи.

«Если я побью Гэтжи, то стану следующим претендентом на титул. Джастин может быть моим следующим соперником. Всё зависит только от него — согласится он или откажет драться со мной в Абу-Даби в октябре. Учитывая то, что я сделал с Чендлером, думаю, мне удастся избить Гэтжи», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в X (ранее Twitter).

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.