Арслан Яллыев — Тони Йока: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 мая, в Париже на «Адидас Арене» состоится поединок в супертяжёлом весе между представителем Франции Тони Йокой (13-3, 11 КО) и непобеждённым россиянином Арсланом Яллыевым (16-0, 10 КО). Их бой станет главным событием боксёрского вечера.

Ориентировочно бой начнётся не ранее 23:00 мск.

Тони 33 года. Он является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015) в тяжёлом весе. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2024 года, Йока победил представителя Великобритании Ламаха Григгса техническим нокаутом во втором раунде.

Что касается Яллыева, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года. Тогда Арслан победил единогласным решением судей Германа Скобенко.