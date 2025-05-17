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Арслан Яллыев — Тони Йока: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Арслан Яллыев — Тони Йока: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 17 мая, в Париже на «Адидас Арене» состоится поединок в супертяжёлом весе между представителем Франции Тони Йокой (13-3, 11 КО) и непобеждённым россиянином Арсланом Яллыевым (16-0, 10 КО). Их бой станет главным событием боксёрского вечера.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Тони Йока — Арслан Яллыев
17 мая 2025, суббота. 23:00 МСК
Тони Йока
Не началось
Арслан Яллыев

Ориентировочно бой начнётся не ранее 23:00 мск.

Тони 33 года. Он является олимпийским чемпионом (2016) и чемпионом мира (2015) в тяжёлом весе. В последнем поединке, который состоялся в сентябре 2024 года, Йока победил представителя Великобритании Ламаха Григгса техническим нокаутом во втором раунде.

Что касается Яллыева, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года. Тогда Арслан победил единогласным решением судей Германа Скобенко.

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