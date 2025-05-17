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Рикки Хаттон отреагировал на возвращение 46-летнего Мэнни Пакьяо

Рикки Хаттон отреагировал на возвращение 46-летнего Мэнни Пакьяо
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Экс-чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон дал комментарий по поводу возвращения на ринг легендарного бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях, 46-летнего Мэнни Пакьяо, который 19 июля в Лас-Вегасе сразится с действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

«Это бокс… Если вы разрешили 58-летнему Майку Тайсону драться с Джейком Полом, то возвращение 46-летнего Пакьяо выглядит не так уж и плохо, согласны? Мэнни сразу же получил титульник. Как это возможно? Он вышел на пенсию. Как можно вернуться и сразу же получить титульник? Ведь очевидно, что выход на пенсию значит, что ты автоматически вылетаешь из рейтинга. А тут внезапно он возвращается, и они сразу же делают его претендентом №1. Хотя даже в топ-10 нельзя возвращать, учитывая, что он годами просидел на пенсии», — приводит слова Хаттона Boxing Scene.

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