Рикки Хаттон отреагировал на возвращение 46-летнего Мэнни Пакьяо

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Рикки Хаттон дал комментарий по поводу возвращения на ринг легендарного бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях, 46-летнего Мэнни Пакьяо, который 19 июля в Лас-Вегасе сразится с действующим чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриосом.

«Это бокс… Если вы разрешили 58-летнему Майку Тайсону драться с Джейком Полом, то возвращение 46-летнего Пакьяо выглядит не так уж и плохо, согласны? Мэнни сразу же получил титульник. Как это возможно? Он вышел на пенсию. Как можно вернуться и сразу же получить титульник? Ведь очевидно, что выход на пенсию значит, что ты автоматически вылетаешь из рейтинга. А тут внезапно он возвращается, и они сразу же делают его претендентом №1. Хотя даже в топ-10 нельзя возвращать, учитывая, что он годами просидел на пенсии», — приводит слова Хаттона Boxing Scene.