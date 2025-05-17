Даррен Тилл одержал вторую победу в профессиональном боксе

16 мая в Дерби (Великобритания) состоялся вечер профессионального бокса от промоутерской компании Misfits, в рамках которого свой второй бой на профессиональном ринге проводил экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Даррен Тилл.

В 8-раундовом рейтинговом противостоянии Тилл сразился со своим британским соотечественником Дарреном Стьюартом, который также является бывшим бойцом UFC. Поединок продлился все отведённые восемь раундов, по ходу которых Тилл отправлял своего соперника в нокдаун, но не смог довести дело до досрочной победы.

Вердикт судей по итогам восьми раундов был следующим — 77-74, 77-73 и 77-74 в пользу Тилла.