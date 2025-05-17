Хасбик: эй, Топурия, если действительно хочешь пояс, я готов. Верну его обратно в Дагестан

Известный российский видеоблогер, амбассадор спортивной организации UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, заявил о готовности провести бой против экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии вместо экс-чемпиона в лёгком весе Чарльза Оливейры.

«Эй, Топурия, если действительно хочешь этот пояс, то я готов. Дана Уайт, отправь контракт. Я привезу пояс лёгкого веса обратно в Дагестан» — написал Хасбик в социальных сетях.

Вакантный титул UFC в лёгком весе, который оставил Ислам Махачев, Топурия и Оливейра между собой разыграют 28 июня в главном событии турнира UFC 317. Оно пройдёт на знаменитой арене «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе.