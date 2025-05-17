Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 71
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн не в восторге от возвращения Мэнни Пакьяо на профессиональный ринг

Эдди Хирн не в восторге от возвращения Мэнни Пакьяо на профессиональный ринг
Аудио-версия:
Комментарии

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу ожидаемого возвращения на ринг 46-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который 19 июля в США проведёт бой против действующего обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Во-первых, он не побьёт Барриоса. Во-вторых, я не собираюсь сейчас корчить из себя праведника и говорить о том, что этот бой — позор. Но я всё равно не могу поверить, что можно вот так вот исчезнуть из бокса на 5 лет, вернуться в 46-летнем возрасте. Не хочу использовать слово «пробитый», так как оно слишком уж неуважительное. Скажем так, очень давно миновавшим карьерный пик. Нельзя просто позвонить в организацию и сказать: «Чуваки, поставьте меня на пятое место в рейтинге». Блин, ну поставили бы хотя бы на 14-е место… Зачем вы ставите его на пятое? Зачем вы вообще возвращаете его в рейтинги?» — приводит слова Хирна Boxing Scene.

Материалы по теме
Пакьяо вернулся не за деньгами. Легендарному боксёру сразу дали бой за титул
Пакьяо вернулся не за деньгами. Легендарному боксёру сразу дали бой за титул
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android