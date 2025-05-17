Эдди Хирн не в восторге от возвращения Мэнни Пакьяо на профессиональный ринг

Известный британский промоутер Эдди Хирн дал комментарий по поводу ожидаемого возвращения на ринг 46-летнего экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, который 19 июля в США проведёт бой против действующего обладателя титула WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

«Во-первых, он не побьёт Барриоса. Во-вторых, я не собираюсь сейчас корчить из себя праведника и говорить о том, что этот бой — позор. Но я всё равно не могу поверить, что можно вот так вот исчезнуть из бокса на 5 лет, вернуться в 46-летнем возрасте. Не хочу использовать слово «пробитый», так как оно слишком уж неуважительное. Скажем так, очень давно миновавшим карьерный пик. Нельзя просто позвонить в организацию и сказать: «Чуваки, поставьте меня на пятое место в рейтинге». Блин, ну поставили бы хотя бы на 14-е место… Зачем вы ставите его на пятое? Зачем вы вообще возвращаете его в рейтинги?» — приводит слова Хирна Boxing Scene.