Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Oktagon 71
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джей-Джей Уилсон не сможет провести бой с Гаджи Рабадановым

Джей-Джей Уилсон не сможет провести бой с Гаджи Рабадановым
Комментарии

27-летний новозеландский легковес Джей-Джей Уилсон сообщил о том, что не сможет принять участия в полуфинальном поединке Гран-при легковесов лиги PFL против россиянина Гаджи Рабаданова из-за полученной травмы в процессе подготовки к бою.

«Сломал челюсть. К сожалению, я не смогу подраться 20 июня, но со мной всё в порядке», – написал Уилсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, Гаджи Рабаданов и Уилсон должны были встретиться 20 июня в Канзасе (США) на очередном турнире лиги PFL. Свой последний бой Рабаданов проводил в апреле 2025 года и победил там нокаутом в первом раунде Марка Диакези.

Материалы по теме
«Будущее у российских ММА не радужное». Говорим с менеджером бойцов UFC
Эксклюзив
«Будущее у российских ММА не радужное». Говорим с менеджером бойцов UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android