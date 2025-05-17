Джей-Джей Уилсон не сможет провести бой с Гаджи Рабадановым

27-летний новозеландский легковес Джей-Джей Уилсон сообщил о том, что не сможет принять участия в полуфинальном поединке Гран-при легковесов лиги PFL против россиянина Гаджи Рабаданова из-за полученной травмы в процессе подготовки к бою.

«Сломал челюсть. К сожалению, я не смогу подраться 20 июня, но со мной всё в порядке», – написал Уилсон на своей странице в социальной сети.

Напомним, Гаджи Рабаданов и Уилсон должны были встретиться 20 июня в Канзасе (США) на очередном турнире лиги PFL. Свой последний бой Рабаданов проводил в апреле 2025 года и победил там нокаутом в первом раунде Марка Диакези.