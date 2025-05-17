Шон Стрикленд вызвал на бой Белала Мухаммада

Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд бросил публичный вызов в сторону экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Белала Мухаммада.

«Белал, ты обязан набраться смелости и провести со мной бой после всего того дерьма, которое успел наговорить. Ты потерял свой пояс, и мы теперь могли бы провести с тобой бой. Тебя разгромили, и я тоже потерпел поражение. Нам нужно провести бой. Ты же говорил, что планируешь подняться в средний вес, так сделай это. Сделай это ради Палестины.

Я бы с удовольствием провёл такой бой, потому что все мои возможные соперники сейчас заняты. Но он только подрался, пусть сначала заживёт его губа», – сказал Стрикленд на YouTube-канале Helen Yee Sports.

Напомним, Мухаммад свой последний бой проводил на турнире UFC 315 в мае 2025 года и потерпел там поражение единогласным решением судей от Джека Делла Маддалены, уступив ему чемпионский титул.