Владимир Шишкин и Ослейс Иглесиас проведут претендентский бой

Международная боксёрская Федерация (IBF) назначила бой экс-претендента на титул чемпиона мира во втором среднем весе Владимира Шишкина и действующего чемпиона мира по версии IBO в этом дивизионе Ослейса Иглесиаса за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира. В ближайшее время сторонам следует договориться о месте и дате проведения поединка, иначе будут назначены промоутерские торги на право организации этого боя.

Напомним, абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе является Сауль «Канело» Альварес, который 13 сентября в США проведёт бой против бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Теренса Кроуфорда.