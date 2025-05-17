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Билл Хейни требует, чтобы Теофимо Лопес дрался с его сыном

Билл Хейни требует, чтобы Теофимо Лопес дрался с его сыном
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Отец бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Девина Хейни Билл Хейни заявил о желании их команды получить бой против действующего чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем дивизионе Теофимо Лопеса.

«Я знаю, что такой вариант не рассматривался, но предполагалось изначально, что если что-либо пойдёт не так в бою Райана Гарсии, а Девин и Теофимо Лопес одержат победы, то они затем сразятся между собой. Турки Аль аш-Шейх уже занимается этим вопросом и сделал запрос команде Лопеса, но в ответ пока тишина. Интересно, почему же? Почему они ведут себя так, словно Девин не выиграл вчистую свой бой против Хосе Рамиреса? Он победил семерых чемпионов мира в возрасте 26 лет, и он самый молодой боксёр, которому удавалось совершить такое. Так зачем Теофимо ищет боя с Джароном Эннисом, а не хочет драться с нами? Мне казалось, что он хочет бой за более крупный чек, который он бы получил в бою с Девином», — приводит слова Билла Хейни Boxing Scene.

Напомним, Хейни и Лопес свои последние бои проводили в одном карде 2 мая в Нью-Йорке, где Хейни победил единогласным решением судей Хосе Рамиреса, а Теофимо Лопес таким же судейским решением одолел Арнольда Барбосу-младшего.

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