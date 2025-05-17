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Эдди Хирн: думаю, что бой с Кроуфордом станет для Альвареса последним

Эдди Хирн: думаю, что бой с Кроуфордом станет для Альвареса последним
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Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что звёздный мексиканский боксёр, действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес после поединка с бывшим абсолютным чемпионом в двух весовых категориях Теренсом Кроуфордом может завершить карьеру.

«Я знаю, что у Альвареса контракт с Турки Аль аш-Шейхом ещё на три боя. Но я думаю, что его бой с Кроуфордом может стать последним в его карьере. Я не говорю об этом, опираясь на какую-то инсайдерскую информацию, а просто так думаю после увиденного боя Альвареса против Уильяма Скалла. Скалл был очень плох в этом бою, а Альварес не знал, что с ним делать, а что же он будет делать в ринге с Кроуфордом? Что его ждёт, если он победит парня на два дивизиона ниже своего таким же образом? Мне кажется, что с годами его тело и навыки заметно сдали позиции и есть вероятность того, что это будет его последнее выступление», — приводит слова Хирна The Ring.

Напомним, Альварес и Кроуфорд проведут бой 13 сентября в США.

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